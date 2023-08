Vranken Pommery wächst

Im ersten Halbjahr 2023 konnte Vranken Pommery Monopole seinen Umsatz um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 114,7 Millionen Euro steigern. Das liege im Wesentlichen am Umsatz mit Champagner, der mit einem Wachstum von 8,7 Prozent verglichen mit dem ersten Halbjahr 2022 auf 100,8 Millionen Euro kletterte, wie die Berliner Niederlassung des Unternehmens bekanntgibt. Folgerichtig musste alles andere, was nicht Champagner ist, Federn lassen: Der Halbjahresumsatz der Weinsparte sei um 10,3 Prozent gesunken, die sonstigen Produkte (Portweine, Schaumweine, Verschiedenes) verloren um 4,5 Prozent. Insgesamt halte die Gruppe an ihrer Wachstumsprognose von mindestens 5 Prozent für das Geschäftsjahr 2023 fest. 2022 kam Vranken Pommery auf einen Gesamtumsatz von 334,5 Millionen Euro (s. faxline 16/2023). -red-