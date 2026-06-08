Walch’sches Trentodoc-Weingut fertig

Das Trentodoc-Schaumweingut Moncalisse der Südtiroler Familie Walch in Person der Schwestern Julia und Karoline wurde Ende Mai 2026 eröffnet. Laut Pressemitteilung handele es sich um ein „architektonisches Kunstwerk zum Erleben“, das „neue Maßstäbe für exklusiven Weintourismus“ setze. Der Großteil des Gebäudes liegt unter der Erde, um sich die Bodentemperatur von 13°C zu Nutze zu machen. Das garantiere konstant kühle Bedingungen für den Ausbau der Metodo-Classico-Schaumweine. Ferner ist das auf 600 m Höhe gebaute Weingut mit einer dazugehörigen Rebfläche von 12 ha als Gravitationskellerei angelegt, sodass die Vinifizierung schonend und mithilfe von Schwerkraft ablaufe. -red-