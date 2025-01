WBWE öffnet den Ticketschalter

Die in Amsterdam abgehaltene Fasswein-Messe World Bulk Wine Exhibtion (WBWE) wird in diesem Jahr am 25. und 26. November 2024 auf dem Messegelände RAI stattfinden. Mehr als 200 Produzenten aus 25 Ländern sollen dabei erneut auf mehr als 3.000 Fachbesucher treffen. Die unter der Federführung der Messegesellschaft Vinexposium organisierte Veranstaltung hat dafür jetzt eine Vorschau auf die begleitenden Aktivitäten (Stichwort: Academy) veröffentlicht und den Ticketshop für Besucher geöffnet (https://worldbulkwine.com/newfront). -red-