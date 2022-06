Wechsel an der González-Byass-Spitze

Jorge A. Grosse wird Unternehmensangaben zufolge seine Amtszeit als CEO von González Byass Ende Dezember beenden. César Sánchez Moral, bisheriger CEO von Barón de Ley, wird ab Anfang 2023 dann als CEO des Unternehmens übernehmen. Während seiner 16-jährigen Tätigkeit bei González Byass hat Jorge A. Grosse die strategischen Allianzen und die Globalisierung des Unternehmens geleitet. Im Jahr 2019 erzielte González Byass unter seiner Leitung mit 309 Millionen Euro den höchsten Umsatz in seiner Geschichte. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres waren die Ergebnisse auf Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt. Jorge A. Grosse wird Unternehmensangaben zufolge seine Amtszeit als CEO von González Byass Ende Dezember beenden. César Sánchez Moral, bisheriger CEO von Barón de Ley, wird ab Anfang 2023 dann als CEO des Unternehmens übernehmen. Während seiner 16-jährigen Tätigkeit bei González Byass hat Jorge A. Grosse die strategischen Allianzen und die Globalisierung des Unternehmens geleitet. Im Jahr 2019 erzielte González Byass unter seiner Leitung mit 309 Millionen Euro den höchsten Umsatz in seiner Geschichte. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres waren die Ergebnisse auf Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt.

Ein reibungsloser Übergang soll es César Sánchez Moral ermöglichen, 2023 die Leitung zu übernehmen und die Grundlagen für den neuen Strategieplan von González Byass zu legen. Vor seiner jetzigen Position bei der Barón de Ley-Gruppe war Sánchez Moral für andere Getränkeunternehmen wie Heineken, Schweppes und deren japanische Muttergesellschaft Suntory tätig. Er hat nicht nur in Spanien, sondern auch auf verschiedenen Märkten in Europa, Lateinamerika und Afrika gelebt und gearbeitet. Das Unternehmen González Byass umfasst derzeit 14 Weinkellereien in Spanien, Chile und Mexiko, drei Brennereien sowie eigene Vertriebsstrukturen in Spanien, Großbritannien, den USA und Mexiko. -ja-