Wechsel an der Spitze der BLE

Im Juni übernimmt Dr. Margareta Büning-Fesel das Amt der Präsidentin der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) und tritt damit die Nachfolge von Dr. Hanns-Christoph Eiden an, der zum 31. Mai in den Ruhestand geht. Die Ökotrophologin leitet seit 2017 die Ernährungsabteilung der BLE und war zuvor 16 Jahre im Ende 2016 eingestellten aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V. tätig. Sie stammt somit aus den eigenen Reihen der BLE, die die zentrale Umsetzungsbehörde des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft darstellt. Dr. Büning-Fesel will sich in ihrem neuen Amt neben der digitalen Transformation vor allem für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele im Bereich Landwirtschaft und Ernährung einsetzen. -isp-