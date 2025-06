Wechsel in der Führungsspitze bei Moët Hennessy

Der Luxusgüterkonzern LVMH ernennt Jean-Jacques Guiony mit Wirkung zum 1. Februar 2025 zum Präsidenten und CEO des Geschäftsbereichs Weine und Spirituosen von Moët Hennessy. Er löst Philippe Schaus ab, der sich, wie es in der Pressemitteilung heißt, nach 21 Jahren dazu entschlossen habe, ein „neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen“. Flankiert wird Guiony von Alexandre Arnault als stellvertretendem CEO, dem Sohn des LVMH-Eigentümers Bernard Arnault. Als Mitglied des Exekutivkomitees hatte Jean-Jacques Guiony zuvor den Posten des Chief Financial Officer der LVMH-Gruppe inne. Diese Position tritt ab Februar Cécile Cabanis, ebenfalls bereits Mitglied des Exekutivkomitees, als Nachfolgerin an. LVMH hatte zuletzt deutliche Umsatzrückgänge gemeldet, wovon auch die Wein- und Spirituosensparte betroffen gewesen sei. Für das dritte Quartal 2024 gab das Unternehmen die Einbußen mit -8% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres an. -red-