Weihl wird Deutsche Weinkönigin

Am Ende des Wahlabends am 27. September wurde Charlotte Weihl aus Gönnheim in der Pfalz zur 76. Deutschen Weinkönigin gekrönt. Neue Deutsche Weinprinzessinnen sind Katharina Gräff von der Nahe und Julia Lambrich vom Mittelrhein. Das Trio sei stolz, das Amt im 76. Jahr seines Bestehens weiter in die Moderne zu tragen. Zwölf Gebietsweinköniginnen stellten sich im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße der Wahl der Deutschen Weinkönigin. Bei der Fachbefragung zu Weinbau, Önologie und Marketing antworteten die Bewerberinnen souverän auf Deutsch und Englisch, sodass es die 70 Jurymitglieder nicht leicht hatten, fünf Kandidatinnen ins Finale zu wählen, in dem Marie-Sophie Schwarz von der Mosel und Annalena Baum aus Rheinhessen ausschieden. Charlotte Weihl studiert Internationale Weinwirtschaft in Geisenheim und arbeitet beim Weingut Knipser in Laumersheim. Zum 11. Mal ging die Krone der Deutschen Weinkönigin in die Pfalz. -bs-