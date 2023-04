Mit über 130 Weingütern kehrt die Frühlingsweinmesse „Wein am Dom“ am 15. sowie 16. April zurück nach Speyer. Die Veranstalter Pfalzwein e.V. und die LWK RLP organisierten zudem erstmals im Rahmen von „Wein am Dom“ den Wettbewerb „Die Besten Weine, Sekte und Seccos“. Alle ausstellenden Betriebe hatten in diesem Rahmen die Möglichkeit, in zehn Kategorien Weine ins Rennen zu schicken. In einer am Donnerstag erschienen Pressemitteilung gaben die Veranstalter nun die Kategoriesieger bekannt, die am „Wein am Dom“-Samstag prämiert werden:

- Bester Riesling bis 10 Euro: Weingut Christian Heußler, Rhodt unter Rietburg, Riesling Granit trocken Rhodter Schloßberg 2022 - Bester Riesling ab 10 Euro: Weinkontor A.&J. Pflüger, Bad Dürkheim, Pflüger Fuchsmantel Riesling 2021 - Bester weißer Burgunder bis 10 Euro: Weingut Pfirmann, Landau-Wollmesheim, Weißer Burgunder 2022 - Bester weißer Burgunder ab 10 Euro: Weingut Hellmer, Neustadt-Mußbach, Chardonnay Reserve 2021 - Bester Spätburgunder bis 15 Euro: Weingut Sonnenhof – Karl Schäfer & Söhne, Bockenheim an der Weinstraße, Spätburgunder Rotwein trocken, 2019 - Bester Spätburgunder ab 15 Euro: Weingut Mussler, Bissersheim, Spätburgunder Bissersheimer Goldberg trocken 2019 - Bester Rotwein bis 15 Euro: Weingut Heintz, Minfeld, „MC“ Rotwein Cuvée (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon und Merlot) trocken 2019 - Bester Rotwein ab 15 Euro: Weingut Thomas Dollt, Flemlingen, Dolcetto trocken 2019 - Bester Sekt: Weingut Leonhard Zeter, Neustadt-Diedesfeld, Weißburgunder Sekt brut 2020 - Bester Secco: Weingut Bus, Insheim, Secco Sparkling Kiss 2022