Wein auf der BrauBeviale 2024

„Wein@BrauBeviale – hier wächst zusammen, was zusammen gärt!“ Der Slogan der Messe Nürnberg steht für ein gebündeltes Paket. Die verstärkte Präsentation von Angeboten für die Weinproduktion und mehr Besucher aus dem Sektor Wein auf der BrauBeviale sind das klare Ziel der Messe-Organisatoren. Auf der 2024er Ausgabe vom 26. bis 28. November wird das Angebot für die Weinbranche weiter ausgebaut. 53 Prozent der Aussteller haben in ihrem Ausstellungs- und Angebotsportfolio Lösungen für die Weinbranche. Auch ein breites Vortragsprogramm wird angeboten, das an allen drei Tagen in Halle 4A stattfindet. Die Themenschwerpunkte befassen sich mit Kellertechnik, Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung sowie Marketing- und Vertriebsaspekten und bieten auch spannende Ausblicke auf Vergleichsszenarien zwischen Bier und Wein. „Mit dem Schwerpunkt Wein@BrauBeviale eröffnen wir für die Besucher aus dem Weinsektor eine komfortable Informationsplattform“, erklärt Cornelia Ebner, die im BrauBeviale-Team das Thema Wein betreut. „Wir sehen das Potenzial für beide Seiten: Die Aussteller können eine weitere Zielgruppe auf der BrauBeviale ansprechen, und die Besucher aus den Weinbaugebieten können die individuell erforderlichen Technologien vergleichen. Sie können sich davon überzeugen, dass das Portfolio der BrauBeviale weit über das Angebot von Abfüllmaschinen hinausgeht.“ Auf der gezielt für die Besucher aus der Weinbranche konzipierten Landingpage (www.braubeviale.com/wein) finden die Winzer alle Informationen für einen erfolgreichen Messebesuch. -red-