Wein-Bastion wird 40

Die Ulmer Wein-Bastion feiert ab dem 16. September 2023 ihr 40-jähriges Jubiläum. 1983 gründete Herbert Kretschmer hinter den dicken Mauern der Oberen Donaubastion mit ihren gut geeigneten Lagerbedingungen für Wein das Unternehmen. Zum Jubiläum hat die Wein-Bastion ein umfangreiches Programm bis in das neue Jahr hinein vorbereitet und wird einen eigenen Jubiläumswein vorstellen. In den historischen Gängen und Gewölben führt das Unternehmen, das seit 2011 zur Neu-Ulmer Getränke Göbel GmbH gehört, mehr als 2.500 Weine und Spirituosen auf 1.200 Quadratmetern. Das macht sie nach eigenen Angaben zu einer der größten Weinhandlungen in Süddeutschland. -red-