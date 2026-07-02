02. Juli 2026
Wein-Campus zurück in Köln
Am 21. September 2026 findet in Köln der fünfte „Wein-Campus“ der Hamburger Kommunikationsagentur ff.k statt. Damit kehrt die Veranstaltung in die Stadt zurück, wo sie 2022 erstmals stattfand. Bei dem Verkostungs- und Netzwerk-Event gibt es insgesamt drei Masterclasses zu den Themen Georgien, Pays d’Oc und Vinho Verde sowie der Marktplatz genannte freie Verkostungsbereich mit Weinen aus den drei Regionen. Um an den Masterclasses teilzunehmen, müssen sich Interessierte vorab anmelden, weil die Plätze limitiert sind. Weitere Informationen und Anmeldung hier. -red-