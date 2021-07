Wein & Co eröffnet 22. Filiale

Die österreichische Fachhandelskette Wein & Co (die zur Hawesko-Gruppe gehört) hat am 8. Juli in Wiener Neustadt eine neue Filiale eröffnet. Damit verfügt das Unternehmen jetzt über 22 Standorte (davon 7 mit Weinbar). Der neue Laden befindet sich im Erdgeschoss der „Merkurcity“ in der Stadionstraße 10-12. Der Kundschaft wird dort auf rund 200 qm ein vielfältiges Sortiment aus österreichischen und internationalen Weinen sowie eine Auswahl an Feinkost geboten. Als Standortleiter fungiert Martin Dopler. Zwei Besonderheiten der neuen Filiale sind ein „Natural-Wine-Regal“ und ein temperiertes „Ikonen-Regal“. Dazu gibt es ein Veranstaltungsprogramm mit wechselnden Themenverkostungen sowie weiteren Events und Workshops. -wer-