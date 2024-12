WEIN+MARKT wünscht frohe Feiertage!

„Wein hat längst den Nimbus des Elitären verloren und ist für viele Menschen zum Genussmittel der ersten Wahl geworden.“ Diese Bildunterschrift war in der Berliner Zeitung am vergangenen Montag online zu lesen. „Viele Menschen“ sind anscheinend noch lange nicht genug. Diese Erkenntnis vermitteln die aktuellen Absatzzahlen. Dass das allgemeine Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr wohl auch schlecht lief, ist da kein Trost – ganz im Gegenteil. Man könnte meinen, die Leute halten wegen der täglichen schlechten Nachrichten und einer ungewissen Zukunft ihr Geld zusammen. Die Meldungen aus der Reisebranche sagen etwas anderes. Da spielt Geld anscheinend keine Rolle, Hauptsache weit weg. Für alle, die mit Wein ihren Lebensunterhalt verdienen, ist Weglaufen keine Option. Wir müssen da jetzt durch. Möglicherweise wird der eine oder andere aufgeben müssen, bevor die Situation sich wieder bessert. Aber die ersten Trotzreaktionen sind zu vernehmen. Immer mehr Erzeuger und Händler schalten auf Vorwärtsgang und krempeln die Ärmel hoch. Es gilt das Motto: Unsere Weinbranche hat schon viele schlechte Zeiten er- und überlebt. Frische Ideen und mutige Unternehmer werden gebraucht. Jammern hilft nicht aus der Krise und Schimpfen auf die Politik ebenso wenig. Vorwärtsdenken ist angesagt, Optimismus wird gebraucht, Lösungen müssen gefunden werden. Und das geht gemeinsam am besten. In der kommenden WEIN+MARKT-Ausgabe zum Jahreswechsel lesen Sie, welche Gedanken und Ideen erfolgreiche Weinfachhändler haben, um durch die schwierigen Zeiten zu kommen. Auch im Jahr 2025 werden wir unsere Leser nach Kräften unterstützen beim Blick über den Tellerrand und bei der Suche nach intelligenten Lösungen für die Probleme dieser Zeit. Simon Werner hat Mitte des Jahres die Leitung unserer Redaktion übernommen. Iris Trenkner-Panwitz ist im Herbst zum Team gestoßen und wir werden uns im kommenden Jahr weiter verstärken. Aber jetzt gehen wir erst einmal in unseren kurzen Winterschlaf und wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein frohes Weihnachtsfest, viel Ruhe, Gaumenfreuden und kreative Ideen für das Jahr 2025. Die ersten WEIN+MARKT-Nachrichten im neuen Jahr erhalten Sie per faxline am Abend des 9. Januar oder jederzeit auf www.wein-und-markt.de.

Klaus Herrmann und das Team WEIN+MARKT: Simon Werner, Jan Bertram, Iris Trenkner-Panwitz, Isabell Spieß, Jörg Winkler, Werner Trautwein