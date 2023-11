Wein-Mehrweg nimmt Fahrt auf

Die Getränke Hoffmann GmbH, Blankenfelde-Mahlow, distribuiert zusammen mit der Peter Riegel Weinimport GmbH, Orsingen, sechs Bioweine im 1-Liter-Mehrwegsystem unter der Marke Hoffmanns Weinbar. Die Weine seien in 80 Filialen von Getränke Hoffmann erhältlich, weitere sollen hinzukommen. Getränke Hoffmann verfügt bundesweit über rund 490 Filialen. Die Kooperation der beiden Unternehmen ist am 14. November mit dem Mehrweg-Innovationspreis 2023 der Deutschen Umwelthilfe ausgezeichnet worden. Zu den Preisträgern gehören eben- falls die Wein-Mehrweg-Initiativen der Verallia Deutschland AG, Bad Wurzach, und der württembergischen Wein-Mehrweg eG (iG), Möglingen. Riegel habe sich den Initiativen bereits im Frühjahr angeschlossen, die ersten Bioweine in der 0,75-Liter-Mehrwegflasche sollen in Kürze auf den Markt kommen. -red-