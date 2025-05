Wein-Speck stellt Geschäftstätigkeit ein

Die Wein-Speck GmbH hat bekanntgegeben, dass sie ihre Geschäftstätigkeit in der Schwarzwaldstraße 17 in Lörrach zum 31. Dezember 2024 einstellen wird. Diese Entscheidung sei „nach sorgfältiger Abwägung getroffen worden und das Ergebnis der aktuellen, angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage“, heißt es von Unternehmensseite. „Es war eine schwierige Entscheidung, die uns sehr am Herzen liegt. Wir sind stolz auf die vielen Jahre, in denen wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten konnten. Leider sehen wir uns aufgrund der gegenwärtigen Herausforderungen nicht in der Lage, unsere Geschäftstätigkeit fortzuführen“, erklärt Thomas Wagner, geschäftsführender Gesellschafter der Wein-Speck GmbH. Damit wirft ein traditionsreiches Fachgeschäft das Handtuch. Aus WEIN+MARKT vorliegenden Daten geht hervor, dass die 1901 gegründete Wein- und Spirituosenhandlung im Geschäftsjahr 2016 noch Gewinne erwirtschaftete, danach aber in die Verlustzone geriet. In der Folge wurde bereits Ende 2022 mitgeteilt, dass Wein-Speck zwei seiner drei Filialen schließen und sich auf seinen Hauptsitz in Lörrach konzentrieren möchte. Ende 2024 wird nun auch dieser Standort dichtgemacht. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Kunden, Partnern und Mitarbeitern für die langjährige Unterstützung und das Vertrauen!“, so Thomas Wagner. Er werde die Betriebsleitung der Firma Strohmayer Getränkevertrieb GmbH in Kandern übernehmen. „Die treuen Kunden der Wein-Speck GmbH werden nach der Schließung von Kandern aus mit dem gewohnten Service und dem gleichen Sortiment beliefert“, kündigt Wagner an. -wer-