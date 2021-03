Weinauktion mit Rekordergebnissen

Die 60. Hospices de Nuits-Saint-Georges Weinauktion, die am 14. März 2021 im Château du Clos-de-Vougeot stattfand, war nach Angaben der Veranstalter ein voller Erfolg. Der Gesamterlös lag mit 1.923.000 Euro rund 19,1 % über dem Vorjahresergebnis. Obwohl 9 „Pièces“ (à 228 l) weniger als im vergangenen Jahr unter den Hammer kamen, sei das Interesse an dem mit Spannung erwarteten Jahrgang 2020 groß gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Obwohl coronabedingt einige Einkäufer fehlten, hätten sich diesmal 20 % mehr Teilnehmer zu der Weinauktion angemeldet. Durch den Verkauf diverser Rotwein-Cuvées kamen 1.869.000 Euro zusammen (+ 17,5% gegenüber 2020).

Einen neuen Rekord gab es dabei für ein Pièce des Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Saint-Georges Cuvée Georges Faiveley Pièce, das für 32.000 Euro den Besitzer wechselte. Ein „Charity-Pièce“ des Weins stellte bei der Auktion zudem mit 49.380 Euro einen neuen Rekord für Charity-Weine auf. Die Summe wird in diesem Jahr an das Institut Pasteur gespendet. Der Verkauf der einzigen Weißwein-Cuvée (Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Terres Blanches – Cuvée Pierre de Pême) brachte sogar 54.000 Euro ein (+125 % im Vergleich zu 2020). -red-