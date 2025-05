Weinbestände nehmen zu

Am 31.7.2024 befanden sich 12,4 Mio. hl Wein in den Kellern der Erzeugerbetriebe und des Handels. Damit sei der Weinbestand um 2,8% höher als im Vorjahr (+335.000 hl), heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Statistischen Bundesamts, Wiesbaden. Für die Jahre 2014 bis 2023 ermittelte die Behörde einen Durchschnitt von 11,8 Mio. hl Wein. Gegenüber diesem langjährigen Mittel sei das Ergebnis im Jahr 2024 um 4,8% höher ausgefallen (+562.000 hl). 63% der aktuellen Weinbestände waren Weißweine und 37% Rotweine. Schaumweine machten mit 2,3 Mio. hl etwa 19% des gesamten Weinbestands aus. Zwei Drittel waren Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Weitere 4% hatten eine geschützte geografische Angabe. 53% lagerten bei den Erzeugern, das heißt in den Kellern und Lagerräumen der Weinbaubetriebe, Winzergenossenschaften und Kellereien. Die restlichen 47% entfallen auf Unternehmen des Großhandels. -red-