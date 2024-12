Weincampus erfolgreich

Der in Frankfurt am Main in der Eventlocation Maindock abgehaltene “Weincampus” der Agentur ff.k war nach Angaben der Veranstalter ein Erfolg: Rund 70 Fachleute ließen es sich nicht nehmen, die kompakte Fortbildungsmöglichkeit zu nutzen und dabei rund 100 ausgewählte Weine und Teile des Portfolios des Alkoholfrei-Spezialisten World of Nix zu probieren.

Experten wie Konstantin Baum MW (Georgien), Caro Maurer MW (Pays d‘Oc), Cees van Casteren MW (Ribera del Duero) und Christoph Raffelt (Weine von der Loire) referierten in vier Masterclasses. „Wir haben viel positives, persönliches Feedback von den Fachbesuchern bekommen, darunter viele relevante Entscheider. Deshalb sind wir stolz auf diese gute dritte Runde, und im nächsten Jahr geht es weiter, vielleicht in München, vielleicht in Berlin – wir werden sehen“, sagen Meike Frers und Jan Koch, zwei der drei geschäftsführenden Gesellschafter der Agentur ff.k.-red-