wein.campus feiert erfolgreiche Premiere

Am 26. September fand in Köln die erste Ausgabe des wein.campus von ff.k Public Relations, der auf Weinkommunikation spezialisierten Hamburger Agentur, statt. Das neue Eventformat bestand aus den wein.campus MasterClasses und dem wein.campus Marktplatz mit Verkostungs- und Informationsständen. 65 Fachbesucher nutzten den Tag, um sich zu den Themen Georgien, Schweiz, Côtes du Rhône und dem italienischen Weinproduzenten Ruffino weiterzubilden. „Wir sind begeistert, dass der erste wein.campus von ff.k auf eine solche Resonanz gestoßen ist. Wir konnten dem Fachpublikum hochkarätig besetzte MasterClasses und persönliche Beratungsgespräche an den Ständen unseres Marktplatzes bieten. Ein Konzept, das Lust auf mehr macht“, resümiert Meike Frers, Geschäftsführerin von ff.k Public Relations. -red-