wein.campus köln hat am 26. September 2022 Premiere

Am 26. September findet in Köln die erste Ausgabe des wein.campus statt. Zusammen mit Peer F. Holm, dem Präsidenten der Deutschen Sommelier Union, veranstaltet die auf Wein spezialisierte Kommunikationsagentur ff.k Public Relations das länderübergreifende Fachevent mit Weinen aus der Schweiz, Georgien, von den Côtes du Rhône und aus dem Prosecco DOC. Das Programm besteht aus dem wein.campus-Marktplatz mit Degustations- und Informationsständen und den wein.campus Masterclasses mit Moderator:innen wie Yvonne Heistermann (Swiss Wine), Peer F. Holm (Weine aus Georgien) oder Sebastian Bordthäuser (Côtes du Rhône). Die Hausmesse findet im Dorint Hotel am Heumarkt in Köln statt und läuft von 10 bis 19 Uhr. Die Masterclasses beginnen um 11 Uhr. Eine Verkostung der Weine der Verbände und Produzent:innen ist während des gesamten Tags möglich. Anmeldung unter wein.campus@ffk-pr.com. -red-