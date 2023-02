Weinelf startet Saison in Baden

Die Deutsche Fußballnationalmannschaft der Winzer, Weinelf, eröffnet die Saison 2023 im Sekthaus Geldermann in Breisach. Der Chef de Cave der Sektkellerei, Marc Gauchey, wird am 11. Februar die Mannschaft, Partner und Sponsoren im Gewölbekeller unter dem Breisacher Schlossberg empfangen. Dabei wird auch die neue Zusammenarbeit mit dem Startup-Modelabel „Weinstürmer“ aus Eltville (Rheingau) vorgestellt, die erstmals beim Benefizspiel der Weinelf an der Ahr am 11. März dabei sein werden. In diesem Jahr bereitet sich die Mannschaft auf die nächste Europameisterschaft der Winzermannschaften (Eurovino) im kommenden Jahr vor, die in Portugal oder Italien ausgetragen wird. -ag-