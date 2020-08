Weinfachhändlertag 2020 findet statt

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Der größte Kongress für Fachhändler in Deutschland wird auch im Jahr 2020 stattfinden. Wenn auch unter veränderten Rahmenbedingungen. Weinverkostungen mit vielen Teilnehmern durchzuführen ist derzeit nicht einfach. Vor allen Dingen braucht es Platz, um die nötigen Abstände einhalten zu können. Der Weinfachhändlertag kann deshalb nicht wie gewohnt an zwei Tagen in Heilbronn durchgeführt werden, sondern muss für dieses Jahr umziehen nach Frankfurt/M. in „The Squaire“ am Flughafen. Dieses mit über 600 Metern längste Bürogebäude Deutschlands bietet mit einem 20 m hohen Atrium auf 2.300 qm Grundfläche genügend Raum, allen Ausstellern und Besuchern das nötige Abstandhalten zu ermöglichen. Allerdings wird das große Familientreffen der deutschen Weinfachhändler nur an einem Tag stattfinden: Sonntag, den 11. Oktober 2020, 10 bis 18 Uhr. The Squaire besitzt ein eigenes Parkhaus, das auf der Zufahrt zum Flughafen ausgeschildert ist. Wer mit dem ICE anreist, braucht nur zwei Rolltreppen höher zu fahren und wer nach Frankfurt geflogen kommt, hat 10 Minuten Fußweg vor sich. Die Veranstaltung ist dieses Jahr ausschließlich Fachhändlern vorbehalten. Die Teilnahme ist ausnahmsweise kostenlos aber nur bei verbindlicher Anmeldung möglich (Corona-Maßnahme). Hier geht’s zur Anmeldung! Endlich wieder mit den Lieferanten reden, Erfahrungen austauschen, Perspektiven ausloten und Sortimente weiterentwickeln. -he-