Weingut Im Zwölberich neu aufgestellt

Das namhafte und zuletzt in einem Insolvenzverfahren steckende, 1711 gegründete Weingut Im Zwölberich in Langenlonsheim hat neue Besitzer. Damit ist die Insolvenz abgewendet, und die Arbeitsplätze wurden gesichert. Der ausschließlich biologisch und biologisch-dynamisch arbeitende Betrieb war in der 13. Generation von Hartmut Heintz geführt worden. Die beiden privaten Finanzinvestoren sehen Chancen und Potential in der weiteren Entwicklung des Weinguts. „Es gibt gute hochwertige Weine in Bio-Qualität mit einem starken regionalen Bezug, eine attraktive eingeführte Marke, zahlreiche Stammkunden im In- und Ausland und eine Weintradition, die seit mehr als drei Jahrhunderten besteht“, sagte Jens Weller, einer der beiden Investoren. Zunächst soll der Betrieb weiter ausgebaut werden. In den nächsten Jahren werden zudem auch Investitionen in Gebäude und Kelteranlagen vorgenommen, um die qualitativ hochwertige Produktion zu sichern. Der Insolvenzverwalter Jens Lieser hatte den Geschäftsbetrieb des Weinguts stabilisiert und für die Investorensuche die Adwin Consulting GmbH aus Siegburg beauftragt. -red-