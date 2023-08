Weinhändler ausgezeichnet

Die Zieher KG aus dem fränkischen Himmelkron hat im Rahmen ihrer Auszeichnung „WeinVisionen 2023” den „Weinlade am Gutenbergplatz“ in Karlsruhe unter Regie von Guntram Fahrner als Weinfachgeschäft des Jahres prämiert. Mit dem Preis möchte der Glashersteller seine Wertschätzung für die Förderung und Pflege der Weinkultur durch Weinfachhändler zum Ausdruck bringen. Thomas Boxberger von Extraprima in Mannheim wurde als Weinpersönlichkeit des Jahres geehrt. Weitere Auszeichnungen gingen an Christina Fischer und Claudia Stern. -red-