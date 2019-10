Werbegemeinschaft Württembergischer Weingärtnergenossenschaften firmiert um

Die Werbegemeinschaft Württembergischer Weingärtnergenossenschaften mit Sitz in Möglingen tritt künftig unter dem Namen „Weinheimat Württemberg eG“ auf. „Damit passen wir den Namen der Werbegemeinschaft an die bereits 2015 eingeführte, neue Wort-Bild-Marke der Württemberger Weingärtnergenossenschaften an“, sagt Ulrich-M. Breutner, der Vorstandssprecher des Unternehmens.Die Weinheimat Württemberg eG vertritt die sie tragenden Weingärtnergenossenschaften und verantwortet die Markenführung, Planung und Steuerung der Werbung für Württemberger Genossenschaftsweine auf allen Kanälen, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie die Teilnahme an und Organisation von Messen. Die Finanzierung wird durch Abgaben der beteiligten Weingärtnergenossenschaften gewährleistet. -gg-