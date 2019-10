Weinkellerei Kern erhält Fair'n Green-Zertifizierung

Die Weinkellerei Wilhelm Kern aus Kernen-Rommelshausen hat erfolgreich die Fair'n Green-Zertifizierung durchlaufen. Sie ist damit nach eigenen Angaben die erste deutsche Kellerei, die die Kriterien des Verbandes für nachhaltigen Weinbau Fair‘n-Green erfüllt. „Seit wir 2012 in Rommelshausen neu gebaut haben, befassen wir uns mit einer ressourceneffizienten und umweltschonenden Weinerzeugung. Fair'n Green hilft uns dabei, diese Ziele konsequent umzusetzen“, so Geschäftsführer und Kellermeister Ulrich Kern. Mit dem architektonisch ansprechenden Neubau wurde auch ein umfangreiches Energiesparkonzept umgesetzt. Mittlerweile produziert die Kellerei beispielsweise per Photovoltaik mehr Strom als sie verbraucht. „Das Fair’n-Green-Siegel steht für eine starke Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Der Kunde weiß daher, dass es sich um ein gesellschaftlich verantwortungsbewusstes Produkt handelt, das fair zum Menschen und zur Natur ist“, erklärt Keith Ulrich, Geschäftsführer des Fair and Green e.V.. Heutzutage fordern immer mehr Konsumenten Transparenz bei der Herstellung von Lebensmitteln und legen vermehrt Wert auf nachhaltige und ökologische Produktion. -red-