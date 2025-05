Weinkonsum sinkt weiter

Die Deutschen haben im vergangenen Weinwirtschaftsjahr rund eine Flasche Wein pro Person weniger konsumiert als im Vorjahr. Dies gab das Deutsche Weininstitut (DWI) auf Grundlage der aktuellen Weinkonsumbilanz bekannt. Basis der Meldung ist der Zwölfmonatszeitraum vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2023, in dem der Weinkonsum bezogen auf die Gesamtbevölkerung von 84,4 Millionen Einwohnern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 19,9 auf 19,2 Liter pro Person gesunken ist. Der Berechnung liegt die hierzulande im vergangenen Weinwirtschaftsjahr konsumierte Menge von 16,1 Millionen Hektolitern Wein und 2,7 Millionen Hektolitern Schaumwein zugrunde. Bezieht man nur die über 16-Jährigen, die laut Gesetz Wein trinken dürfen, in die Statistiken ein, ist der Weinkonsum pro Person um einen ganzen Liter von 23,6 auf 22,5 Liter im Jahr zurückgegangen. Der Schaumwein-Pro-Kopf-Konsum ist im gleichen Zeitraum mit einem Volumen von 3,2 Litern bezogen auf die Gesamtbevölkerung konstant geblieben. Bei der Gruppe der über 16-Jährigen belief sich die Menge auf unveränderte 3,8 Liter im Jahr. Die Weinkonsumbilanz bildet neben den Weineinkäufen im Handel und bei den Erzeugern auch die außer Haus getrunkenen Weinmengen ab. Der aktuell zu verzeichnende Rückgang spiegelt aus Sicht von DWI-Geschäftsführerin Monika Reule sowohl das veränderte Konsumverhalten als auch den demographischen Wandel in Deutschland wider. -red-