Weinland Baden steigert Umsatz

Markus Volk

© Weinland Baden

Weinland Baden GmbH, die Vertriebsgesellschaft „sechs führender badischer Winzergenossenschaften“, hat ein Jahr des Umbruchs mit einem positiven Resümee beendet. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 betrug rund 37 Mio. Euro. Das bedeutet eine Steigerung um 1,74% gegenüber dem Vorjahresergebnis. Dies meldet das Unternehmen, das mit dem altersbedingten Ausscheiden von Michael Brand (Gründer und geschäftsführender Gesellschafter über 27 Jahre) und Vertriebsleiter Theo Hund (nach über 20 Jahren) den Verlust von zwei Schwergewichten im Unternehmen verkraften musste. „Daher bin ich bin sehr froh und stolz, dass wir dieses Jahr mit einem Plus über die Bühne gebracht haben“, so Markus Volk, seit Juli 2019 Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft. Volk führt die Entwicklung zum einen auf das eingespielte Team zurück, in das sich auch Neuzugänge reibungslos integriert hätten, und zum anderen auf die gute Kooperation und den Zusammenhalt innerhalb der Weinland-Baden-Gruppe. Nahezu alle Geschäftsbereiche hätten sich gut entwickelt, heißt es in der Mitteilung. Sowohl die Kern- wie auch die Handels- und Eigenmarken lägen im Aufwärtstrend. Insbesondere die „Herzstück Baden“-Linie sei nach etwas mehr als einem Jahr im Markt bereits zu einer festen Größe in den Weinregalen geworden, so Volk. Für 2020 seien weitere Änderungen im Vertrieb eingeleitet und die Weichen seien damit weiter auf Wachstum gestellt. Die Weinland Baden GmbH ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der Winzergenossenschaften Oberkirch, Affental, Achkarren, Burkheim, Wolfenweiler und Auggener Schäf/Laufener Altenberg. -red-