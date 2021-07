Weitere Hilfsmaßnahmen für Ahrtal-Winzer

Aufgrund der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal verschickten wir am 21. Juli eine Extra-Ausgabe der faxline mit Infos zur aktuellen Lage vor Ort und dem Aufruf an Händler, den geschädigten Winzern direkt zu helfen.Den redaktionellen Inhalt finden Sie auch online auf der Website von WEIN+MARKT unter folgendem Link. Viele Hilfsorganisationen, Vereine, Firmen und private Initiativen haben mittlerweile Spendenkonten eingerichtet, um die Flutopfer finanziell zu unterstützen. Auch die Unterstützung aus der Weinbranche ist riesig. So haben sich die 26 Mitgliedsbetriebe des Vereins Forum Pfalz dazu entschlossen, unter dem Motto „Weißburgunder hilft Spätburgunder“ 200 Pakete mit je 6 Flaschen Weißburgunder (Paketpreis 50 Euro) zu schnüren und zu verkaufen. Der Erlös soll zu 100 % gespendet werden. Infos gibt’s unter: https://www.forumpfalz.de/weinpakete