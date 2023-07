Wert der Weinimporte steigt

Im Zwölfmonatszeitraum Mai 2022 bis April 2023 wurden laut offizieller Weinimportstatistik rund 13.722.000 Hektoliter Wein im Wert von 2,739 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Das war gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Steigerung von 1,3 Prozent. Bei der Menge ging es bei den vom Deutschen Weinbauverband aufbereiteten Daten des Statistischen Bundesamts um ein Prozent bergab. Weine im Wert von 2,4 Milliarden Euro stammten dabei aus der EU. Italien war dabei mit 1,023 Milliarden Euro (Entwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum: -2,2 Prozent) und 5.039.000 Hektoliter (+1,2 Prozent) das größte Lieferland in Menge und Wert, vor Frankreich mit einem Importwert von 825 Millionen Euro für nur 1.750.000 Hektoliter und Spanien (365 Millionen Euro; 3.975.000 Hektoliter). Interessant ist dabei aber die Entwicklung: Frankreich legt beim Wert um 0,9 Prozent zu, verliert bei der Menge aber um 11,8 Prozent. Spanien legt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent beim Wert und 5,1 Prozent bei der Menge zu.

Zweistellige Zuwächse beim Wert erreichten bei dieser Momentaufnahme Österreich (+10,1 Prozent) und Neuseeland (+54,8 Prozent). Zweistellige Einbußen erlitt Südafrika (-10 Prozent beim Wert, -16,7 Prozent bei der Menge). Eine ähnliche Entwicklung wie Frankreich zeigten die Weinimporte aus den USA: plus 1,6 Prozent beim Wert, minus 13,6 Prozent bei der Menge. In der Analyse der Weinfarben fällt eine positive Entwicklung bei importierten Weißweinen mit wertmäßig plus 10,3 Prozent und plus 2,8 Prozent bei der Menge auf. Rotweine (-6,4 Prozent beim Wert, -4,6 Prozent bei der Menge) entwickelten sich dagegen negativ. -ja-