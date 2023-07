Widmann übernimmt Sekt & Wein bei Rotkäppchen-Mumm

Zum 1. Januar 2024 übernimmt Marcel Widmann (48) die Funktion des Geschäftsbereichsleiters Sekt & Wein bei der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (RM), Freyburg/Unstrut. Er zeichne damit künftig verantwortlich für das starke Kerngeschäft bei RM, so das Unternehmen. „Für Rotkäppchen-Mumm wird Marcel Widmann ein großer Gewinn sein. Mit seiner langjährigen Erfahrung sowohl im Marketing als auch im Vertrieb von Konsumgütern wird er unser Geschäft bereichern“, sagt Christof Queisser, CEO von Rotkäppchen-Mumm. In der Funktion als Geschäftsbereichsleiter Sekt & Wein wird Marcel Widmann künftig direkt an Christof Queisser berichten. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft war der gebürtige Münsteraner bei Procter & Gamble, Coty Luxury D/A/CH und zuletzt im Management Board des familiengeführten Mittelstands- unternehmens delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG tätig. Kristina Weber, Sales Director Geschäftsbereich Sekt & Wein, und Stephanie Schieszl, Marketing Director Geschäftsbereich Sekt & Wein, werden künftig an Marcel Widmann berichten. -red-