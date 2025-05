Wienkamp im Ruhestand

Erhard Wienkamp hat sich zum 31. Juli als operativer Geschäftsführer der Messe Düsseldorf in den Ruhestand verabschiedet. Auf ihn folgt Marius Berlemann (s. faxline 20/2024). Seit 1993 war Wienkamp in verschiedenen Funktionen bei der Messe tätig. Nach Stationen bei der Außenhandelsabteilung des Bundesverbands des Deutschen Groß- und Außenhandels in Bonn und der Deutsch-Argentinischen Industrie- und Handelskammer in Buenos Aires, übernahm er zu Beginn seiner Messekarriere die Projektleitung der Messen Papro, K und Interpack. Seit 2002 war der Diplom-Volkswirt als Bereichsleiter und Prokurist für das Auslandsmessegeschäft der Messe Düsseldorf verantwortlich. Im Januar 2020 übernahm er schließlich die Position des operativen Geschäftsführers von Hans Werner Reinhard. In dieser Funktion betreute er unter anderem das Portfolio Wine & Spirits mit der ProWein und sechs Auslandsmessen. Dr. Stephan Keller, Düsseldorfs Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Düsseldorf, spricht Wienkamp seinen Dank aus: „Die von Erhard Wienkamp verantworteten Messen sind Schwergewichte ihrer Branche, die Jahr für Jahr Menschen aus aller Welt nach Düsseldorf bringen und nicht nur das internationale Flair unserer Stadt bereichern, sondern auch die regionale Wirtschaft fördern.“ -red-