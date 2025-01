Willi Schaefer gestorben

Willi Schaefer vom gleichnamigen VDP-Weingut in Graach (Mosel) ist tot. 1971 hatte er im Alter von 22 Jahren das kleine, traditionsreiche Familienweingut von seinem Vater übernommen. Schaefer gelang es, sein Weingut und die Lage Graacher Domprobst in der Bekanntheit vor allem auch im Ausland voranzubringen. 1983 exportierte das Weingut erstmals in die USA, 1991 nach Japan. Heute gehen mehr als zwei Drittel der Produktion ins Ausland. Seit 2015 führen Sohn Christoph und dessen Ehefrau Andrea das Weingut. -red-