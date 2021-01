William Grant & Sons setzt auf eigene Vertriebsgesellschaft

Das renommierte, 1887 gegründete familiengeführte Spirituosenunternehmen William Grant & Sons (North Lanarkshire bei Glasgow) beackert den deutschen Markt seit Anfang 2021 mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Hamburg. Geschäftsführer der deutschen Tochter ist Markus Kramer, vormals Geschäftsführer Das renommierte, 1887 gegründete familiengeführte Spirituosenunternehmen William Grant & Sons (North Lanarkshire bei Glasgow) beackert den deutschen Markt seit Anfang 2021 mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Hamburg. Geschäftsführer der deutschen Tochter ist Markus Kramer, vormals Geschäftsführer

u. a. bei Diageo Deutschland und Borco Marken-Import. Er hat in den vergangenen Monaten ein Team von über 40 MitarbeiterInnen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Finanzen, Supply Chain und Human Resources aufgebaut. Die neue Landesgesellschaft ist Teil der Strategie von William Grant & Sons, den Kunden in Schlüsselmärkten noch näher zu sein und das Geschäft seiner Marken wie Glenfiddich, Tullamore D.E.W., Grant's und Hendrick's weiter auszubauen. -red-