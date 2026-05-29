Wine GB holt Holland

Der Branchenverband für den britischen Weinsektor, Wine GB, hat die Ernennung von Charlie Holland zum neuen Vorstand bekannt gegeben. Diese Meldung folgt auf das Ende von Nick Wenmans Amtszeit als Interimsvorsitzender der Organisation. Holland bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung mit und war in verschiedenen Positionen im Weinbau in England (unter anderem Winemaker und CEO bei Gusbourne) und im Ausland tätig, unter anderem in den USA, Frankreich, Deutschland und Neuseeland. -red-