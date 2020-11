Wine Paris/Vinexpo Paris 2021 auf Juni verschoben

Vinexposium, nach eigenen Angaben der größte Wein- und Spirituosenmesseveranstalter der Welt, gab am 5. November bekannt, dass die Doppelmesse Wine Paris/Vinexpo Paris von Mitte Februar 2021 auf 14. bis 16. Juni 2021 verschoben wird. „Angesichts der anhaltenden Gesundheitskrise und nach Rücksprache mit Branchenvertretern“ sei dies nötig geworden, so zitiert die französische Fachpresse Rodolphe Lameyse, CEO von Vinexposium. In Frankreich gilt nach einem Beschluss der Nationalversammlung der Gesundheitsnotstand bis 16. Februar 2021. „Der neue Termin für die Wine Paris und Vinexpo Paris spiegelt unseren Wunsch wider, eine erfolgreiche Veranstaltung zu garantieren. Kundenzufriedenheit ist unsere Priorität“, betont Lameyse. Die Vinexpo New York, die Vinexpo Hong Kong und die für Juni 2021 geplante Vinexpo Bordeaux werden jeweils um ein Jahr auf 2022 verschoben. Im Vorfeld der Pariser Messe 2021 wird ein umfangreiches Netzwerkprogramm angeboten, z. B. das neue Format „WOW! Meetings“, ein zweitägiger Wirtschaftskongress für biologische und biodynamische Weine. Nach Ansicht der Veranstalter (basierend auf einer Studie der IWSR, London) sind Bio-Weine „in weniger als einem Jahrzehnt zum Mainstream geworden. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,2% seit 2017 wird der weltweite Verbrauch bis 2022 voraussichtlich 87,5 Mio. Flaschen jährlich erreichen. Europäische Länder stehen an der Spitze der Nachfrage, angeführt von Deutschland, wobei Drittländer wie Japan und die Vereinigten Staaten eine unterstützende Rolle spielen.“ Der Messeveranstalter Comexposium, neben der Vinexpo Holding seit Januar 2020 50%-Teilhaber an Vinexposium, hatte sich im September angesichts eines dramatischen Umsatzeinbruchs aufgrund der Corona-Maßnahmen unter den Schutzschirm des Handelsgerichts von Nanterre begeben. Nach Berichten der französischen Presse soll der Umsatz von Comexposium von 440 Mio. Euro im Jahr 2019 auf 80 Mio. Euro im Jahr 2020 zurückgegangen sein. Die von Direktorin Pascale Ferranti geleitete Messegesellschaft Vinexposium sei davon bisher nicht betroffen. -he-