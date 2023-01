Köln, München und Berlin sind die Schauplätze der diesjährigen Städtetour von Wines of Greece am 9., 12. und 15. Februar. Mit über 100 Weinen und kompetenten Hintergrundinfos, geliefert von Masters of Wine oder Sommeliers vor Ort, bieten die offenen „Walk-around-Tastings“ jede Menge Gelegenheit für fachlichen Austausch über die Weine Griechenlands. Weitere Infos unter s.platzer@culinarium-bavaricum.de -red-