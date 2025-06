Winzer von Baden holen sich Becker

Jörg Becker übernimmt zum 1. September die Leitung Vertrieb und Marketing National bei den Winzern von Baden in Wiesloch. Becker blicke auf über 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb zurück und habe in seiner beruflichen Laufbahn bereits zahlreiche Führungspositionen in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkebranche begleitet, teilt die Genossenschaft in einer Pressemitteilung mit. Zuletzt war er mehr als 10 Jahre als Vertriebsleiter und Prokurist beim Badischen Winzerkeller tätig. Bevor Becker zum Badischen Winzerkeller kam, war er unter anderem in führenden Positionen bei Unternehmen wie Ferrero, der Krombacher Brauerei, Nadler Feinkost und der Hassia Gruppe tätig. „Wir freuen uns sehr, Jörg Becker in unserem Team willkommen zu heißen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen fundierten Marktkenntnissen wird er die Positionierung und den Erfolg der Winzer von Baden im nationalen Vertrieb weiter vorantreiben“, so die Geschäftsführung der Winzer von Baden. -red-