Winzer von Baden ohne Göhring

In einer Sitzung vom 20. Juli 2026 hat der Aufsichtsrat der Winzer von Baden eG beschlossen, den Vorstand zu verkleinern. Wie die Genossenschaft aus Wiesloch bekanntgibt, möchte man damit weitere Kosten sparen und Entscheidungswege effizienter gestalten. Im Zuge des vorläufigen Insolvenzverfahrens (s. faxline 27/2026) scheidet Matthias Göhring aus dem Vorstand aus. Künftig werde die Genossenschaft von der hauptamtlichen Vorständin Annette Schmitt und dem ehrenamtlichen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Rüdiger Hilswicht geführt, teilt diese mit. Außerdem prüfe man mit dem zuständigen Insolvenzverwalter, wie man die kommenden Wochen und Monate gestalte. Das oberste Ziel sei dabei, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. -red-