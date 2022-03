+++ Wodka als Ukraine-Hilfe: Nachdem in den vergangenen Wochen im LEH, bei Getränkehändlern und Bars aus Protest gegen den Ukraine-Krieg massiv russische Wodkas aus den Regalen genommen wurden, gibt es jetzt einen adäquaten Ersatz. Unternehmer und Investor Dr. Tobias Reichmuth, auch Jurymitglied der schweizer Ausgabe von „Die Höhle der Löwen“, hat mit einem Team kurzerhand einen Premium-Wodka mit dem Namen „Vodka Zelensky“ kreiert. Der Wodka wird in Deutschland und in der Schweiz produziert und ist online unter www.zelenskyvodka.de zu finden. Er soll nach Angaben der Hersteller demnächst im Handel verfügbar sein. Der Flaschenpreis liegt bei 25 Euro (EVP). Zehn Euro pro verkaufter Flasche sollen als Sofortspende an die Ukraine gehen. Außerdem werden 100 Prozent der Gewinne an verschiedene Hilfsorganisationen in der Ukraine gespendet. Wenige Tage nach dem Launch in der Schweiz hätten, den Angaben zufolge, bereits die ersten 12.000 Euro an ein Kinderkrankenhaus in Kiew gespendet werden können. Ziel des Gründerteams sei es, noch in diesem Jahr eine Million Flaschen zu verkaufen. -red-