Wolfberger mit neuem Präsidenten

Der 60-jährige Jean-Philippe Haag, der in Scherwiller im Departement Bas-Rhin auf 29 Hektar Rebfläche Wein anbaut, wurde nach Angaben der französischen Fachpresse zum neuen Präsidenten der elsässischen Genossenschaft Wolfberger gewählt. Er war bereits seit 2004 Vizepräsident der Kooperative aus Eguisheim und trat nun die Nachfolge von Hervé Schwendenmann an, der das Amt 16 Jahre lang innehatte und dem Vernehmen nach von seinen Funktionen zurücktreten wollte, um sich auf seine Tätigkeit als Winzer zu konzentrieren. Schwendenmann bleibe aber weiterhin Mitglied des Verwaltungsrates der Genossenschaft, deren 350 Mitgliedswinzer rund 1.300 ha Rebfläche bewirtschaften. Haag übernimmt die Präsidentschaft zu einem Zeitpunkt, an dem Wolfberger seit mehr als sechs Monaten mit der Genossenschaft aus Bestheim (325 Mitglieder, 1.350 ha Rebfläche) an einem Fusionsprojekt arbeitet, das in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden soll. -red-