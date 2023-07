Wolfgang Hamm verlässt Klosterneuburg

Wechsel in der Geschäftsführung von Stift Klosterneuburg – der langjährige Weingutsleiter Wolfgang Hamm scheidet Ende August aus dem Betrieb aus. Interims-Nachfolger wird Dietmar Pfeiffer. Nach 16 Jahren sei es Zeit für etwas Neues, sagte Hamm im Gespräch mit WEIN+MARKT. Man habe sich im besten Einvernehmen getrennt. Er habe verschiedene Optionen, werde aber zunächst den Sommer genießen, Zeit mit seinen Kindern verbringen, reisen und seine Polnisch-Kenntnisse vertiefen, so Hamm. Er werde aber in Österreich und wohl auch der Weinbranche erhalten bleiben. In seiner Zeit habe sich Stift Klosterneuburg zu einer fixen Adresse für Spitzen-Weine & Sekte entwickelt und sei zu einem erfolgreichen Exportbetrieb und Botschafter der österreichischen Weinkultur auf vier Kontinenten geworden. „Wolfgang Hamm modernisierte das Weingut, führte es zum ersten klimaneutral zertifizierten Weingut Österreichs, erreichte zahlreiche Top Auszeichnungen der Stiftsweine und entwickelte unseren „MATHA?I“ zu einem der besten Sekte Österreichs“, sagte Anton Höslinger, Kämmerer des Stifts Klosterneuburg. -kap-