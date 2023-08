World of Wine in Mainz

Die Stadt Mainz repräsentiert Deutschland und speziell Rheinhessen im internationalen Städtenetzwerk Great Wine Capitals (GWC). Die GWC sind ein internationales Netzwerk von derzeit zwölf bedeutenden Großstädten weltweit. Dabei steht die Weiterentwicklung des Weintourismus im Mittelpunkt. Während andere Great Wine Capitals touristische Anziehungspunkte geschaffen haben, allen voran Bordeaux mit der Cité du Vin oder Porto mit der World of Wine, fehlt eine entsprechende Anlaufstelle in Mainz. Medienberichten zufolge könnte sich das aber bald ändern. So solle der Stadtrat im Herbst beschließen, eine Machbarkeitsstudie für ein Weinerlebniszentrum in Auftrag zu geben. Damit wolle man die rheinhessische Weinkultur präsentieren und sie den Gästen näher bringen. Schließlich biete die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt viele historische Orte mit Bezug zu Wein und Sekt. Denkbar sei das Weinerlebniszentrum im Kupferberg-Areal im Südwesten der Mainzer Innenstadt. „Wir wollen die Menschen in die Stadt bringen“, zitiert der Münchner Merkur die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz, die der Ansicht ist, das Erlebniszentrum müsse zentral in Mainz gelegen sein. -red-