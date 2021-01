WSB holt sich Schwank

Alexander Schwank hat Anfang des Jahres bei der Wein Service Bonn GmbH (WSB) den Posten des Verkaufsdirektors Off-Trade übernommen. In dieser Funktion ist er für den Vertrieb in Richtung LEH verantwortlich. Die Bonner Tochtergesellschaft der Hawesko Holding hat sich damit einen erfahrenen Vertriebsmanager geangelt. Schwank war in seinem früheren Berufsleben zunächst knapp sechs Jahre als Key Account Manager für die kalifornische E. &. J. Gallo Winery und im Anschluss daran mehr als zehn Jahre als Geschäftsführer der deutschen Dependance des spanischen Big Players Félix Solís im Einsatz. Danach war er sechs Monate als Vertriebsleiter Export für die Binderer St. Ursula Weinkellerei, zwei Jahre als Geschäftsführer der Torre Oria GmbH (Friedberg) sowie als Vertriebsleiter beim Weinhandelshaus Remy & Kohlhaas GmbH (Eltville) tätig. Thomas David, der bisher bei WSB als Sales Director für den Off Trade zuständig war und parallel dazu als Geschäftsführer der noch jungen Spirituosensparte Volume Spirits fungierte, soll sich nun voll und ganz auf seine Aufgaben bei Volume Spirits konzentrieren und den Geschäftsbereich weiter ausbauen, wobei sich Schwank auch um den Vertrieb der Spirituosen an den LEH kümmert. -wer-