WZG verstärkt Service

Die Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft eG (WZG), Möglingen, will ihr als erfolgreich eingeschätztes System der Betreuung mit einem erfahrenen Außendienstteam sowie der Unterstützung von Handelsagenturen ausweiten. „Ab 1. April 2024 intensivieren wir auch außerhalb unseres bisherigen Kernabsatzgebietes für unsere Kunden in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen die individuelle Betreuung“, sagt Uwe Kämpfer, Vorstandssprecher der WZG, und reagiert damit vermutlich auch auf Forderungen aus dem Genossenschaftslager und auf Bestrebungen einzelner großer Player, die LEH-Vermarktung verstärkt in die eigenen Hände zu nehmen. Mit der Investition in die Zusammenarbeit mit Handelspartnern soll die Distribution der WZG-Eigensortimente sowie der Sortimente der ihr angeschlossenen Mitgliedsgenossenschaften vorangebracht werden. Neben der flächendeckenden Umsetzung von Zentrallagerlistungen soll zukünftig verstärkt auch der Aufbau von Streckensortimenten ein Schwerpunkt sein. In dieser Kombination sieht die WZG einen „deutlichen Benefit für den Handel“. -red-