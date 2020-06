Zantho feiert Spatenstich

© Zantho

Am 5. Juni 2020 erfolgte der feierliche Spatenstich für das geplante neue Betriebsgebäude des burgenländischen Weinprojekts Zantho. In die Errichtung des modernen Betriebsgebäudes in Andau investiert Zantho rund 2,8 Mio. Euro. Die „ausgezeichnete wirtschaftliche Entwicklung“ und „die gesteigerte Nachfrage“ habe den Betrieb kontinuierlich wachsen lassen und mache diese zukunftsorientierte Investition notwendig, heißt es aus dem Unternehmen. Das neue Gebäude soll „Lagerung, Reifekeller sowie Expedit- und Verkostungsräumlichkeiten in einem modernen, zeitgemäßen Gebäude“ vereinen. Das Dach des neuen Betriebs werde mit einer hocheffizienten Fotovoltaik-Anlage ausgestattet. Laut Medienberichten können so jährlich rund 50.000 Kwh Strom produziert werden. Die Weinlinie Zantho, die aus der Zusammenarbeit des Winzers Josef Umathum mit Wolfgang Peck (Geschäftsführer des Winzerkellers Andau) entstanden ist, wurde im In- und Ausland vor allem dank der auffälligen Eidechsen-Motive auf den Etiketten bekannt. -red-