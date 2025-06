Zehnjähriges für World of Port

Am 22. November 2024 findet im Bayer Kasino in Leverkusen zum zehnten Mal die Portwein-Messe World of Port statt. Auf der Veranstaltung von Organisator Axel Probst stehen dabei mehr als 100 Special-Category-Ports zur Verkostung. In einer streng limitierten Masterclass mit Rob Symington werden rare Vintage-Ports in einer Komplettvertikalen vorgestellt. Darüber hinaus wird ein Portwein-Basis-Seminar angeboten. Neben den aufgespriteten Weinen vom Douro werden auch Produkte der deutschen Betriebe Markus Molitor, Schloss Lieser, Bassermann-Jordan, Nik Weis und Weingut Kettern präsentiert. Von 13-16 Uhr ist die Veranstaltung dem Fachpublikum vorbehalten, danach ist sie für alle geöffnet. Nach erfolgter Registrierung unter der Mail-Adresse info@worldofport.de haben Fachbesucher freien Eintritt. Weitere Informationen: www.worldofport.de/events -red-