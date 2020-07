Zeller ist neuer Weinbaupräsident in Baden

Rainer Zeller (63) aus Müllheim-Britzingen wurde am 13. Juli zum neuen Präsidenten des Badischen Weinbauverbandes gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Kilian Schneider an, der das Amt nach zehn Jahren aus gesundheitlichen Gründen abgibt. Zeller ist im Hauptberuf selbständiger Versicherungsmakler, Nebenerwerbswinzer und seit 1999 Vorsitzender des Verwaltungsrats der Winzergenossenschaft Britzingen. Seit 2004 ist er außerdem Aufsichtsrat des Badischen Winzerkellers und seit 2016 dessen Vorsitzender. Nach Angaben des Badischen Weinbauverbands wurde er „mit großer Mehrheit“ zum neuen Präsidenten gewählt. „Das deutliche Votum spricht für Rainer Zeller, der das Vertrauen des Verbandsausschusses und damit der Winzerinnen und Winzer in Baden genießt“, erklärt Verbandsgeschäftsführer Peter Wohlfarth. „Bei allen Herausforderungen, die der Verband in den kommenden Jahren zu meistern hat, ist es wichtig, dass der Präsident den Rückhalt der gesamten Branche hat, und dass wir alle an einem Strang ziehen“, betont Wohlfarth. Der frisch gewählte Präsident selbst sieht sich als Mittler, der die Interessen aller Winzer Badens unter einen Hut bekommen möchte. In seiner Antrittsrede betonte er, dass er die gute Arbeit seiner Vorgänger fortsetzen und die nötigen Strukturen schaffen wolle, um die Zukunft des Winzernachwuchses zu sichern und den nachfolgenden Generationen ein auskömmliches Arbeiten zu ermöglichen. Ihm zur Seite stehen vier Vizepräsidenten, die in der Verbandsausschusssitzung ebenfalls gewählt wurden: Thomas Walz (47; Winzer aus Heitersheim sowie Vizepräsident des Deutschen Weinbauverbands), Stephan Danner (46; Geschäftsführender Vorstand der Durbacher Winzergenossenschaft), Martin Linser (42; Wein- und Spargelbauer aus Opfingen) sowie Martin Schmidt (44; Inhaber des Öko-Weinguts Schmidt und des Weinguts Friedrich Kiefer aus Eichstetten). Die bisherigen drei Vize-Präsidenten Dr. Peter Schuster, Ernst Nickel und Franz Benz sind aus Altersgründen bzw. auf eigenen Wunsch aus dem Präsidium ausgeschieden. -red-