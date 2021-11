„Alkoholfreie Weine in Winzer-Qualität werden den Verbraucher mit einem völlig neuen Geschmackserlebnis überraschen“, so Frédéric Chouquet-Stringer, der Gründer des neu gestarteten Unternehmens Zenotheque. Unter dem Motto „alkoholfrei vom Winzer“ will das in Karlsruhe beheimatete Unternehmen sicherstellen, dass entalkoholisierte Weine und Sekte von besonderer Qualität ab 15. November auf den Markt kommen können. Das Segment entalkoholisierte Getränke, so Chouquet-Stringer, habe im In- und Ausland enormes Wachstumspotenzial: „Der Anteil alkoholfreier Weine und Sekte hat sich z. B. in den USA innerhalb eines Jahres verdoppelt, in Großbritannien hat er sich in den vergangenen vier Jahren versiebenfacht.“ Zenotheque startet zeitgleich auch mit Crowdfinanzierung via Kickstarter. Auf der Kickstarter-Plattform wird explizit auf zwei Einkommenssäulen verwiesen. Das Unternehmen generiere Einnahmen über Beratungsleistungen bei Winzern sowie Vertriebserlöse aus dem Handel (B2B und B2C) über eigene Plattformen und Webshops. „Wir beraten die Winzer bei der Auswahl der richtigen Weinpartien, geben Tipps bis hin zur Etikettengestaltung und ermöglichen Winzern einen Start in die Alkoholfrei-Produktion bereits ab 6.000 l“, bringt es Chouquet-Stringer auf den Punkt. Üblich seien bei größeren Entalkolisierungsdienstleistern sonst weit größere Mindestverarbeitungsmengen. Er stamme aus einer Familie von Weinfreaks, sei aber kein Önologe, erläutert Chouquet-Stringer. Er arbeite deshalb auch mit einem erfahrenen Winzer (Gerüchten zufolge von einem VDP-Betrieb), einem renommierten französischen Weinlabor sowie zwei erfahrenen Entalkoholisierungsbetrieben zusammen. Der 43-jährige Franzose mit deutschem Pass bringt u. a. internationale Managementerfahrung (als Key-Accounter, regionaler Vertriebsmanager, COO bei Michelin Austria und General Manager bei der Michelin Tire Taiwan Co. Ltd.) mit. -ja-