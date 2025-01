Zollstreit China-Australien vorbei

Am 28. März hat das chinesische Handelsministerium (MOFCOM) angekündigt, dass die „Antidumpingzölle“ auf australischen Wein für das chinesische Festland ab dem 29. März 2024 aufgehoben werden sollen. Damit wird der seit 2020 schwelende Streit um Zölle vorerst beigelegt. „Über viele Jahre hinweg haben australische Weinunternehmen enge Beziehungen zu Importeuren, Käufern und Verbrauchern von australischem Wein in China aufgebaut, und wir wissen, dass die Stimmung im Handel und bei den Verbrauchern für australischen Wein in China weiterhin positiv ist“, heißt es in einer Stellungnahme des Verbands Wine Australia. Vor der Einführung der Einfuhrzölle auf australische Weine war China der größte Exportmarkt Australiens. In den zwölf Monaten bis Oktober 2020 erreichten die Weinexporte mit 121 Millionen Litern im Wert von 1,3 Milliarden Australischen Dollar (AUD; das entspricht etwa 790 Millionen Euro) ihren Höhepunkt. Australien war dabei in Festlandchina die Nummer 1 unter allen Lieferländern. Zuletzt wurden nur noch 10 Millionen AUD Umsatz (= 6,04 Millionen Euro) mit 1,4 Millionen Litern in den 12 Monaten bis Dezember 2023 erzielt. Statt zuvor 2.400 australischen Unternehmen hatten zuletzt nur 117 Weinproduzenten in China noch Geschäfte gemacht. -ja-